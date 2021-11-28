Почеттино — о выборе между английским ростбифом и говядиной по-бургундски: «Аргентинское барбекю»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, что он предпочитает — английский ростбиф или говядину по-бургундски.
«Всегда аргентинское барбекю!» — приводит слова Почеттино CBS Sports.
Напомним, что аргентинский специалист до прихода в «ПСЖ» работал главным тренером «Тоттенхэма». Под его руководством английский клуб занимал второе и третье место в АПЛ и выходил в финал Лиги чемпионов.
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Дополнительная информация:
https://www.cbssports.com/soccer/news/soccer-on-tv-how-to-watch-live-stream-weekends-top-games-including-mls-playoffs-real-madrid-and-more/
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