Почеттино о поражении от «Нанта»: «Мы очень злы и разочарованы результатом»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:3).
«Мы очень злы и, конечно, очень разочарованы результатом. Мы играли неплохо, были положительные моменты, но мы проиграли, потому что они были более эффективны перед нашими воротами. Мы слишком много платим за такую ситуацию.Для меня есть много положительных моментов, но когда ты проигрываешь «Нанту» со счетом 1:3, их сложно найти. Но наша задача состоит в том, чтобы найти и решить проблемы, которые у нас были этим вечером», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.
«Нант» набрал 38 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «ПСЖ» 59 очков. Парижане остались на первой позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
6
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
7
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
8
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
10
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0