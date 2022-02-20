Спортивный директор «ПСЖ» раскритиковал работу судьи матча с «Нантом»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:3).

«Это была тяжелая игра. После матча Лиги чемпионов мы знали, что наша команда должна победить. Мы пропустили два гола, и это было заслуженно. После этого все решения судьи были против нас, и он рисковал травмировать игроков. Судья добавил минуту к первому тайму, а через четыре минуты назначается пенальти. Я думаю, что было желание свистнуть против нас. Судья даже не дал свисток на фоле на Мбаппе. Был риск потерять игроков на три месяца из-за травмы», — приводит слова Леонардо Lequipe.

«Нант» набрал 38 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «ПСЖ» 59 очков. Парижане остались на первой позиции.