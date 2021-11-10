Почеттино назвал чемпионат Франции более требовательным к физической подготовке по сравнению с АПЛ

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил чемпионат Франции с английской премьер-лигой, где работал ранее.

«Во Франции очень сложная лига, здесь есть качественные футболисты. Считаю, что это самая требовательная к физике лига в мире. Считаю ли я, что французский чемпионат более требователен к физической подготовке, чем АПЛ? Да, это так. Англичане удивятся этим словам? Я же не говорю, что чемпионат Франции сильнее, чем английский чемпионат, просто в чемпионате Франции более важна физика», — приводит официальный сайт лиги 1 слова Почеттино.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. До этого в сезоне-2013/14 он работал в «Саутгемптоне», а с лета 2014 года по ноябрь 2019 года аргентинский специалист тренировал «Тоттенхэм».