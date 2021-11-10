«ПСЖ» не может договориться о продлении контракта с Хави Симонсом, Райола требует включить игрока в основу

«ПСЖ» испытывает проблемы в переговорах по продлению контракта с полузащитником Хави Симонсом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны все еще не достигли договоренности, при этом агент 18-летнего нидерландца, Мино Райола требует, чтобы футболиста включили в основную команду.

Xavi Simons is more than a talent, he's doing great. His contract expires in June 2022, PSG are offering him a new deal since June — but it's still not agreed/signed. ?? #PSG



His agent Raiola wants to make sure on PSG project for Xavi in first team or he'll look for other clubs. pic.twitter.com/xYG5OYCxdw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2021

Хави Симонс перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента летом 2019 года. Футболист принял участие в 2 матчах основной команды парижан в сезоне-2020/21, проведя на поле в сумме 13 минут и не отличившись результативными действиями. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 4 матчах за молодежную команду «ПСЖ». Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.