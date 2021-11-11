Ротен уверен, что Рамос станет капитаном «ПСЖ»

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен считает, что защитник Серхио Рамос может стать лидером «ПСЖ». Испанец минувшим летом перешел в парижский клуб, но пока не провел ни одного матча.

«Серхио Рамос станет настоящим лидером этой команды. И я пойду даже дальше: он должен стать будущим капитаном «Пари Сен-Жермен». По одной простой причине, что этот парень всегда выигрывал», — цитирует RMC Ротена.