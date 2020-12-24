Почеттино может возглавить «ПСЖ»
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «ПСЖ», информирует RMC Sport. 24 декабря, стало известно, что руководство парижан решило уволить Томаса Тухеля.
После 17 туров чемпионата Франции-2020/21 «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Лиону» 1 очко.
Последним клубом, которым руководил 48-летний Почеттино, был «Тоттенхэм». Лондонский клуб специалист покинул в ноябре 2019 года.
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