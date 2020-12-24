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Почеттино может возглавить «ПСЖ»

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Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «ПСЖ», информирует RMC Sport. 24 декабря, стало известно, что руководство парижан решило уволить Томаса Тухеля.

После 17 туров чемпионата Франции-2020/21 «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Лиону» 1 очко.

Последним клубом, которым руководил 48-летний Почеттино, был «Тоттенхэм». Лондонский клуб специалист покинул в ноябре 2019 года.

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