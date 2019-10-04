Платини может баллотироваться на пост президента федерации футбола Франции

7 октября истекает срок отстранения от футбола бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. 64-летний функционер может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента федерации футбола Франции, выборы которого состоятся в 2020 году, сообщает L'Equipe.

Напомним, в 2016 году прокуратура начала расследование о коррупции в связи с победой Катара в борьбе за право провести чемпионат мира 2022 года. Платини признался, что 2 декабря 2010 года проголосовал за Катар. Он был отстранен от футбола на восемь лет за перевод 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет главы УЕФА. Позже этот срок был сокращен до 4 лет.

В середине июня текущего года экс-президент УЕФА был взят под стражу, но спустя сутки был освобожден.