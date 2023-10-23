Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:28

Булыкин — о дубле Головина: «Здорово, что российские игроки показывают себя за границей, не опускают руки»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин порадовался за успехи отечественных футболистов, показывающих результаты в европейских клубах.

«Это здорово, что наши показывают себя за границей. Это сложно, по себе знаю. Когда что-то не получается, они не опускают руки и добиваются результатов. Честь и уважение им, пусть дальше так же продолжают. Конечно, хочется, чтобы чего-то выигрывали и чтобы их отмечали как футболистов, которые внесли наибольший вклад в успехи своих команд. Это важно, и хочется, чтобы у них это было», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 9-го тура лиги 1 с «Метцем» (2:1) оформил дубль. Всего в этом сезоне 27-летний россиянин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

Перешедший перед этим сезоном в «Гавр» Далер Кузяев отметился 2 голами в 9 играх за новую команду. А на счету полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева 2 забитых мяча в 13 матчах за греческий клуб.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/23/21559615.shtml?updated
Александр Головин
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Монако
1
1
Читайте также
Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках
Тренер Махачева отреагировал на победу Ислама над Волкановски
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пименов рассказал, почему Головину не стоит уходить из «Монако»

Владелец «Лиона» – о возможном вылете команды из лиги 1: «Не воспринимаю всерьез, это чепуха»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
2
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 8 1 2 5 7-13 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 - : -
28.10 22:00
Ланс – Нант
 - : -
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 - : -
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости