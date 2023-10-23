Булыкин — о дубле Головина: «Здорово, что российские игроки показывают себя за границей, не опускают руки»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин порадовался за успехи отечественных футболистов, показывающих результаты в европейских клубах.

«Это здорово, что наши показывают себя за границей. Это сложно, по себе знаю. Когда что-то не получается, они не опускают руки и добиваются результатов. Честь и уважение им, пусть дальше так же продолжают. Конечно, хочется, чтобы чего-то выигрывали и чтобы их отмечали как футболистов, которые внесли наибольший вклад в успехи своих команд. Это важно, и хочется, чтобы у них это было», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 9-го тура лиги 1 с «Метцем» (2:1) оформил дубль. Всего в этом сезоне 27-летний россиянин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

Перешедший перед этим сезоном в «Гавр» Далер Кузяев отметился 2 голами в 9 играх за новую команду. А на счету полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева 2 забитых мяча в 13 матчах за греческий клуб.