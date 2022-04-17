Хакими заявил, что результат матча с «Марселем» может решить судьбу чемпионата Франции

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от матча с «Марселем» в 32-м туре чемпионата Франции.

«Никакого давления не должно быть. Мы несем ответственность, надевая майку «ПСЖ», потому что это большой клуб! Клуб, который требует соблюдения многих стандартов. Я знаю, что есть особые ожидания от матча с «Марселем», есть особое соперничество. Я испытал это на их стадионе, а теперь у меня есть шанс испытать это дома. Это матч, который практически может решить судьбу чемпионата», — приводит слова Хакими Goal.

«ПСЖ» возглавляет таблицу чемпионата Франции, набрав 71 очко в 31 матче. «Марсель» занимает второе место с 59 очками в 31 матче.

Встреча между командами пройдет сегодня, 17 апреля, начало — в 21:45 мск.