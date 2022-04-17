Хакими — о матче с «Марселем»: «Это игра, которая может решить судьбу чемпионата Франции»
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился ожиданиями от матча с «Марселем» в 32-м туре чемпионата Франции.
«Никакого давления не должно быть. Мы несем ответственность, надевая майку «ПСЖ», потому что это большой клуб! Клуб, который требует соблюдения многих стандартов. Я знаю, что есть особые ожидания от матча с «Марселем», есть особое соперничество. Я испытал это на их стадионе, а теперь у меня есть шанс испытать это дома. Это матч, который практически может решить судьбу чемпионата», — приводит слова Хакими Goal.
«ПСЖ» возглавляет таблицу чемпионата Франции, набрав 71 очко в 31 матче. «Марсель» занимает второе место с 59 очками в 31 матче.
Встреча между командами пройдет сегодня, 17 апреля, начало — в 21:45 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Ницца
|32
|16
|7
|9
|42-28
|54
|
5
|Страсбур
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|
6
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|
9
|Лилль
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|
11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|
12
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
13
|Реймс
|32
|8
|13
|11
|34-35
|37
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Труа
|32
|8
|9
|15
|30-45
|33
|
16
|Лорьян
|32
|7
|10
|15
|32-52
|31
|
17
|Сент-Этьен
|32
|7
|9
|16
|35-62
|30
|
18
|Клермон Фут
|32
|7
|8
|17
|32-61
|29
|
19
|Бордо
|32
|5
|11
|16
|42-77
|26
|
20
|Метц
|32
|4
|12
|16
|29-58
|24
|15.04
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 3
|16.04
|18:00
|
Сент-Этьен – Брест
|2 : 1
|16.04
|22:00
|
Лилль – Ланс
|1 : 2
|17.04
|14:00
|
Ницца – Лорьян
|2 : 1
|17.04
|16:00
|
Метц – Клермон Фут
|1 : 1
|17.04
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|0 : 0
|17.04
|16:00
|
Нант – Анже
|1 : 1
|17.04
|16:00
|
Труа – Страсбур
|1 : 1
|17.04
|18:05
|
Лион – Бордо
|6 : 1
|17.04
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|27
|1
|8