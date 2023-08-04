Обамеянг: «В «Челси» меня приняли намного хуже, чем в «Барселоне»
Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Челси».
«В «Челси» была большая разница по сравнению с тем, как меня приняли в «Барселоне», как на уровне персонала, так и на уровне игроков. В «Челси» контекст был немного другим, потому что мой приход произошел в основном благодаря Томасу Тухелю, которого уволили через неделю. Так что контекст был не тот, и мне было нелегко. Это имело свою долю влияния, потом, думаю, были и другие проблемы — не по моей вине, другого характера. И я больше не играл», — цитирует Обамеянга Diario Sport.
Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года. С того момента он провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
34-летний габонец в конце июля подписал контракт с «Марселем». В прошлом сезоне он сыграл 21 матч за «Челси», забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -