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Обамеянг: «В «Челси» меня приняли намного хуже, чем в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Челси».

«В «Челси» была большая разница по сравнению с тем, как меня приняли в «Барселоне», как на уровне персонала, так и на уровне игроков. В «Челси» контекст был немного другим, потому что мой приход произошел в основном благодаря Томасу Тухелю, которого уволили через неделю. Так что контекст был не тот, и мне было нелегко. Это имело свою долю влияния, потом, думаю, были и другие проблемы — не по моей вине, другого характера. И я больше не играл», — цитирует Обамеянга Diario Sport.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года. С того момента он провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

34-летний габонец в конце июля подписал контракт с «Марселем». В прошлом сезоне он сыграл 21 матч за «Челси», забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Марсель
ФК Челси
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