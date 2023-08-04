Во Франции ограбили экс-полузащитника «Арсенала» Гендузи
Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи стал жертвой ограбления, сообщает La Provence.
По информации источника, инцидент произошел 2 августа. Злоумышленники проникли в дом 24-летнего француза в момент, когда он принимал участие в товарищеском матче против «Байера» (1:2). Девушка Гендузи, находившаяся в доме, успела вызвать полицию и не пострадала, но грабители сумели похитить часы Rolex стоимостью около 200 тысяч евро.
Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Ранее полузащитник играл за лондонский «Арсенал», «Герту» и «Лорьян».
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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17
|Гавр
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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