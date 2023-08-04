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Во Франции ограбили экс-полузащитника «Арсенала» Гендузи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи стал жертвой ограбления, сообщает La Provence.

По информации источника, инцидент произошел 2 августа. Злоумышленники проникли в дом 24-летнего француза в момент, когда он принимал участие в товарищеском матче против «Байера» (1:2). Девушка Гендузи, находившаяся в доме, успела вызвать полицию и не пострадала, но грабители сумели похитить часы Rolex стоимостью около 200 тысяч евро.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Ранее полузащитник играл за лондонский «Арсенал», «Герту» и «Лорьян».

Футбол
ФК Марсель
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9
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10
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12.08 18:00
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 - : -
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