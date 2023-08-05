Малиновский может покинуть «Марсель»

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Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский может покинуть клуб, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 30-летний украинец не вдохновил руководство клуба после своего перехода. Ожидалось, что он сможет заменить Димитри Пайета.

Малиновский играл за «Марсель» на правах аренды с января. В составе команды он сыграл 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.