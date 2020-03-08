Патрик Виейра: «Ницца» не крала три очка у «Монако»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Франции. Дубль оформил Каспер Дольберг, решающий гол он забил в компенсированное ко второму тайму время.

— Было много эмоций, — цитирует специалиста L'Equipe. — Очень сложный матч, в первом тайме у нас действительно были проблемы. Игроки сражались от начала и до конца. Мы не крали три очка. Я очень рад за игроков, потому что им было очень сложно.

Еврокубки? Этот чемпионат очень напряженный и сложный. Мы должны сосредоточиться на качестве нашей игры и уже несколько месяцев говорим почему бы и нет.