Паредес сравнил Мбаппе с Криштиану Роналду, Месси и Неймаром
16:10
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», сравнил своего одноклубника Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Неймаром.
«Мбаппе больше похож на Роналду, он атлетичен, у него невероятные физические данные. Думаю, что Месси и Неймар по-своему талантливы, но Криштиану и Килиан просто сумасшедше сильны физически и обладают высокими футбольными качествами», — приводит Ole слова Паредеса.
В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на счету 22-летнего француза 42 гола и 11 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.ole.com.ar/seleccion/paredes-entrevista_0_YfUz9Rhrk.html
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