Паредес сравнил Мбаппе с Криштиану Роналду, Месси и Неймаром

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», сравнил своего одноклубника Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Неймаром.

«Мбаппе больше похож на Роналду, он атлетичен, у него невероятные физические данные. Думаю, что Месси и Неймар по-своему талантливы, но Криштиану и Килиан просто сумасшедше сильны физически и обладают высокими футбольными качествами», — приводит Ole слова Паредеса.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на счету 22-летнего француза 42 гола и 11 результативных передач.