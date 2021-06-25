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Паредес сравнил Мбаппе с Криштиану Роналду, Месси и Неймаром

16:10
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Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», сравнил своего одноклубника Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду, Лионелем Месси и Неймаром.

«Мбаппе больше похож на Роналду, он атлетичен, у него невероятные физические данные. Думаю, что Месси и Неймар по-своему талантливы, но Криштиану и Килиан просто сумасшедше сильны физически и обладают высокими футбольными качествами», — приводит Ole слова Паредеса.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на счету 22-летнего француза 42 гола и 11 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.ole.com.ar/seleccion/paredes-entrevista_0_YfUz9Rhrk.html

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