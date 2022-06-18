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Сегодня, 22:35

Паредес продлит контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес останется во французском клубе. Он подпишет новый контракт до 2024 года, утверждает L'Equipe.

Действующее соглашение 27-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Леандро Паредес провел во французской лиге 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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