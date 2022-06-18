Паредес продлит контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес останется во французском клубе. Он подпишет новый контракт до 2024 года, утверждает L'Equipe.

Действующее соглашение 27-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Леандро Паредес провел во французской лиге 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.