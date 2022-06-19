Тотти оценил решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти считает, что форвард Килиан Мбаппе правильно сделал, оставшись в «ПСЖ».

«Это его решение, даже если мы говорим о «ПСЖ» и запредельной зарплате. Любой предпочел бы остаться в «ПСЖ». Клубу нужно защищать его как великого чемпиона. Мало что может быть лучше, чем «ПСЖ», — цитирует Тотти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В мае этого года 23-летний француз подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что его зарплата по новому соглашению составит 93 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач.