«ПСЖ» хочет перехватить Ренату Санчеша у «Милана»

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш может оказаться в «ПСЖ». Парижский клуб хочет перехватить 24-летнего португальца у «Милана», сообщает RMC Sport.

Итальянский клуб уже давно ведет переговоры по игрока, но сделка до сих пор не была оформлена.

Ранее появлялась информация, что Санчеш подпишет с итальянским клубом четырехлетний контракт на 4 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.