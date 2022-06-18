«ПСЖ» хочет перехватить Ренату Санчеша у «Милана»
Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш может оказаться в «ПСЖ». Парижский клуб хочет перехватить 24-летнего португальца у «Милана», сообщает RMC Sport.
Итальянский клуб уже давно ведет переговоры по игрока, но сделка до сих пор не была оформлена.
Ранее появлялась информация, что Санчеш подпишет с итальянским клубом четырехлетний контракт на 4 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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|0-0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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