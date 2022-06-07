Стали известны даты проведения следующего сезона французской лиги 1

Стали известны сроки проведения следующего сезона французской лиги 1, сообщает L'Equipe.

Сезон-2022/23 в высшем дивизионе чемпионата Франции стартует 7 августа 2022 года. А последний тур пройдет в первые выходные июня 2023 года.

Такая длительность сезона объясняется зимним чемпионат мира в Катаре, который вынудит европейские лиги сделать паузу на полтора месяца. Пауза на ЧМ в лиге 1 продлится с 13 ноября по 28 декабря.

По итогам следующего сезона лига 1 также будет сокращена до 18 команд, поэтому лига 2 не будет делегировать команды для стыковых матчей. Из высшего дивизиона вылетят четыре команды, а наверх из второго дивизиона поднимутся только две команды.