Ковач назвал Головина топовым игроком: «Знаю, на что он способен»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил игру полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3). Россиянин оформил хет-трик.
«Александр Головин провел прекрасный матч. Он фантастический игрок. Я очень доволен победой и его игрой. Он давно не выходил в стартовом составе, но доказал, что является топовым игроком.
Головин обладает не только отменным ударом, но и отличным пасом. Никого сомнения, кто лучший игрок матча.
Мы постепенно подводили его после травмы. Не хотим торопиться. Было непросто оставлять его в запасе, но мы не могли рисковать.
Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Думал, что к мячу подойдет Сеск Фабрегас. Но я знаю, на что способен Голо», — приводит слова тренера сайт «Монако».
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