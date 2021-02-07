Ковач назвал Головина топовым игроком: «Знаю, на что он способен»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил игру полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3). Россиянин оформил хет-трик.

«Александр Головин провел прекрасный матч. Он фантастический игрок. Я очень доволен победой и его игрой. Он давно не выходил в стартовом составе, но доказал, что является топовым игроком.

Головин обладает не только отменным ударом, но и отличным пасом. Никого сомнения, кто лучший игрок матча.

Мы постепенно подводили его после травмы. Не хотим торопиться. Было непросто оставлять его в запасе, но мы не могли рисковать.

Удивился ли я, когда он взялся исполнить штрафной? Да. Думал, что к мячу подойдет Сеск Фабрегас. Но я знаю, на что способен Голо», — приводит слова тренера сайт «Монако».