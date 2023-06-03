«Осер» вылетел из лиги 1, «Нант» спасся благодаря победе

«Осер» дома проиграл «Лансу» в матче последнего 38-го тура чемпионата Франции — 1:3.

Хозяева набрали 35 очков и пропустили «Нант», который победил «Анже» со счетом 1:0, на спасительное 16-е место.

«Осер» по итогам сезона-2022/23 вылетает из лиги 1.