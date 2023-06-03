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3 июня, 23:54

«ПСЖ» в последнем матче Месси проиграл «Клермону»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

«ПСЖ» дома проиграл «Клермону» в матче последнего 38-го тура чемпионата Франции — 2:3.

В составе парижан забивали Серхио Рамос и Килиан Мбаппе. У гостей отметились Йоан Гастьен, Мехди Зеффан и Грежон Кией, который также не реализовал пенальти в концовке первого тайма.

Игра также была последней для форварда парижан Лионеля Месси. Аргентинец и защитник клуба Рамос покидают «ПСЖ». Перед матчем Месси был освистан болельщиками во время оглашения стартовых составов.

«ПСЖ» набрал 85 очков после 38 туров и всего лишь на одно очко опередил «Ланс», который финишировал на второй строчке.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Клермон Фут

«Монпелье» в гостях обыграл «Реймс» — 3:1. Команды заняли 12-е и 11-е места в турнирной таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:3
Монпелье

«Лилль» и «Труа» не выявили победителя — 1:1. «Доги» заняли 5-е место, набрав 67 очков. «Лилль» выступит в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:1
Лилль

«Аяччо» победил «Марсель» — 1:0. Провансальцы финишировали в этом сезоне лиги 1 на третьем месте, набрав 73 очка. «Аяччо» вылетел из высшего дивизиона.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
1:0
Марсель

Футбол
ФК Аяччо
ФК Клермон Фут
ФК Лилль
ФК Монпелье
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
ФК Труа
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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