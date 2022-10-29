«Марсель» не удержал победу над «Страсбуром», пропустив на 90+4-й минуте
«Марсель» в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В составе «Олимпика» забивали Амаду Дьенг и Исса Каборе. У хозяев один гол на счету Лебо Мотиба.
«Марсель» с 24 очками расположился на 5-м месте в лиге 1. «Страсбур» с 10 очками — на 16-й строчке.
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|П
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|О
|
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|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
5
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
11
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|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
16
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
17
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
18
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
19
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|
20
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
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38 тур
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|- : -
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|- : -
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2
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