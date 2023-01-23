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Жиру — о ситуации с Бензема на ЧМ: «Люди все время пытаются искать скандалы там, где их не было»

Жиру высказался об уходе Бензема из сборной Франции
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал уход Карима Бензема из национальной команды.

«Написал ему сообщение, как только он уехал, так как мы не могли попрощаться с ним. Это было искренне и спонтанно. Я написал ему, что мы огорчились. Иногда в футболе травмы одних игроков идут на пользу другим. Это сыграло мне на руку. Но я никогда не делал никаких заявлений, не говорил, что мне стало легче или что я рад его уходу. Одни и те же люди все время пытаются искать скандалы в команде, где их не было», — приводит слова Жиру Canal+.

35-летний Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист находился в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.

Карим Бензема
Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Лорьян – Ренн
 - : -
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Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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ПСЖ – Реймс
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Килиан Мбаппе

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 13
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Жонатан Давид

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Лилль

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 10
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Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

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Осер

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Реймс

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