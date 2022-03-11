«ПСЖ» возобновил переговоры с Мбаппе по новому контракту по просьбе эмира Катара

Руководство «ПСЖ» готово любой ценой продлить контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, по просьбе эмира Катара Тамима бин Хамад Аль Тани парижский клуб возобновил переговоры с 23-летним французом по новому соглашению.

Отмечается, что неудача в переговорах с нападающим может серьезно повлиять на будущее руководства «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) убедился, что ему стоит перейти в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.