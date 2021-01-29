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Ньянг может продолжить карьеру в «Дженоа»

10:58
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Нападающий «Ренна» М`Бай Ньянг близок к переходу в «Дженоа», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter.

По информации источника, 26-летний француз проведет остаток сезона-2020/21 в итальянском клубе на правах аренды. Отмечается, что у «Дженоа» будет право выкупа футболиста за сумму около 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ньянг провел за «Ренн» 12 матчей и забил 1 гол. В октябре 2020 года игрок должен был перейти в «Сент-Этьен», но сделка сорвалась в последний момент.

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