«ПСЖ» представил четвертый комплект формы

«ПСЖ» представил новый комплект игровой формы, который стал четвертым для парижского клуба на этот сезон. Новые футболки сделаны в переливающихся розово-фиолетовых цветах.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в 21 матче. В Лиге чемпионов парижане дошли до 1/8, где сыграют с «Барселоной».