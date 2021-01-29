«ПСЖ» представил четвертый комплект формы
11:31
«ПСЖ» представил новый комплект игровой формы, который стал четвертым для парижского клуба на этот сезон. Новые футболки сделаны в переливающихся розово-фиолетовых цветах.
??? #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
Une nouvelle tunique, pour une autre ??? ??#WeAreParis pic.twitter.com/Qm2tG92ure
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в 21 матче. В Лиге чемпионов парижане дошли до 1/8, где сыграют с «Барселоной».
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