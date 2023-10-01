Новый главный тренер «Марселя» Гаттузо бьет игроков на занятиях
Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо агрессивно проводит свои тренировки, пишет Get French Football News.
По информации издания, итальянец бьет футболистов во время занятий. Таким способом Гаттузо приветствует положительные действия игроков на тренировках. Сами футболисты не против такого метода.
Итальянский специалист на этой неделе возглавил провансальцев. Команда набрала 9 очков за 6 туров и идет на 8-й позиции в турнирной таблице лиги 1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|4
|2
|1
|18-10
|14
|
2
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
3
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
4
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
5
|Реймс
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
6
|Страсбур
|7
|3
|1
|3
|7-9
|10
|
7
|Гавр
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
8
|Марсель
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
9
|Ренн
|6
|1
|5
|0
|10-6
|8
|
10
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
11
|Лилль
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Метц
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|
13
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
14
|Монпелье
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
16
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
17
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|
18
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|22:00
|
Страсбур – Ланс
|0 : 1
|30.09
|18:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 0
|30.09
|22:00
|
Монако – Марсель
|3 : 2
|1.10
|14:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|1.10
|16:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|1.10
|16:00
|
Тулуза – Метц
|- : -
|1.10
|18:05
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|1.10
|21:45
|
Ренн – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Набиль Алиуи
Гавр
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|4
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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