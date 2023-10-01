Новый главный тренер «Марселя» Гаттузо бьет игроков на занятиях

Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо агрессивно проводит свои тренировки, пишет Get French Football News.

По информации издания, итальянец бьет футболистов во время занятий. Таким способом Гаттузо приветствует положительные действия игроков на тренировках. Сами футболисты не против такого метода.