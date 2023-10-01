Главный тренер «ПСЖ» Энрике рассказал о состоянии Мбаппе после травмы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе после травмы. Футболист получил повреждение 24 сентября.

«Килиан тренировался с командой, выполнял все упражнения, без всякого дискомфорта.

На данный момент он полностью доступен. Мбаппе целую неделю, но теперь он в идеальных кондициях», — цитирует Энрике RMC Sport.