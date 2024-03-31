«Нант» обыграл «Ниццу», прервав трехматчевую серию поражений

«Нант» в гостях обыграл «Ниццу» в матче 27-го тура лиги 1 — 2:1.

На 19-й минуте счет открыл нападающий гостевой команды Матти Альбен. Единственный мяч хозяев на 72-й минуте забил Терем Моффи. Победный гол с пенальти на 77-й минуте забил Ахмед Мостафа Мохамед.

«Нант» занимает 15-е место, набрав 28 очков. «Ницца» идет пятой с 43 очками.