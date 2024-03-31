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Сегодня, 18:03

«Нант» обыграл «Ниццу», прервав трехматчевую серию поражений

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«Нант» в гостях обыграл «Ниццу» в матче 27-го тура лиги 1 — 2:1.

На 19-й минуте счет открыл нападающий гостевой команды Матти Альбен. Единственный мяч хозяев на 72-й минуте забил Терем Моффи. Победный гол с пенальти на 77-й минуте забил Ахмед Мостафа Мохамед.

«Нант» занимает 15-е место, набрав 28 очков. «Ницца» идет пятой с 43 очками.

Франция. Лига 1. 27-й тур
31 мар, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:2
Нант

Футбол
ФК Нант
ФК Ницца
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
13
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 0 : 3
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 0 : 2
31.03 16:00
Ницца – Нант
 1 : 2
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 16 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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