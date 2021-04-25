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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Анже»

17:09
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«Монако» назвал состав на гостевой матч 34-го тура чемпионата Франции против «Анже». Начало встречи — в 18.05 (мск).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Леком — Сидибе, Дисаси, Марипан, Энрике — Агилар, Фофана, Тшуамени, Головин — Фолланд, Йоветич.

Отметим, что «Монако» назвал футболистов актерами и опубликовал их фото во фраках — сегодня ночью пройдет кинопремия «Оскар».

Анже — Монако

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