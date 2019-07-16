Неймар заявил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб этим летом

Нападающий "ПСЖ" Неймар провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо после возвращения во Францию. Беседа носила напряженный характер, сообщает Le Parisien. Форвард заявил о желании покинуть клуб этим летом, не упоминая "Барселону". Леонардо рассказал о введении экономических санкций за опоздание к тренировкам к новому сезону на неделю.

27-летний форвард больше не хочет играть за команду Томаса Тухеля. Он хотел бы уйти, не портя отношения с руководством "ПСЖ". Чемпион Франции ожидает, что нападающий поедет в китайский тур, в ином случае вновь применит экономические санкции. Сам игрок считает, что не полностью восстановился от травмы, полученной в товарищеской игре за сборную Бразилии.

В 2017 году Неймар присоединился к "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро. В прошедшем сезоне на его счету 28 матчей и 23 гола во всех турнирах.