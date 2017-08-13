Неймар забил и помог "ПСЖ" победить в своей дебютной игре

В матче 2-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" одержал победу над "Генгамом" - 3:0. Счет был открыт на 52-й минуте игры. Защитник Жордан Икоко переправил мяч в ворота собственной команды. Спустя 10 минут отличился нападающий Эдинсон Кавани, забив с передачи Неймара.

На 82-й минуте бразильский новичок парижан забил третий гол, установив окончательный счет в матче. Напомним, что данная встреча стала для Неймара первой в составе "Пари Сен-Жермен".

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

"Генгам" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Икоко, 52 - в свои ворота (0:1). Кавани, 62 (0:2). Неймар, 82 (0:3).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо (Блас, 79), Салибюр, До, Коко (Тюрам, 79), Бриан, Камара (Фири, 71).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта, Верратти (Пасторе, 80), Рабьо (Матюиди, 87), Кавани, Ди Мария, Неймар.

Предупреждения: Икоко, 11. Тиагу Мотта, 32. Верратти, 67. До, 77.

Судья: Готье (Франция).

13 августа. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.

Трансляция матча "Генгам" - "ПСЖ"