Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:51

Неймар пока не делал запрос о трансфере из «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Неймар.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассматривает возможность ухода из клуба. Однако он пока не делал запрос о трансфере, сообщает RMC Sport.

Неймар признался родственникам, что его не устраивает сложившаяся сейчас атмосфера в клубе. Также он не понимает, почему его сделали одним из виновников вылета команды из Лиги чемпионов. Но игрок не выражает явного желания уйти.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0

Читайте также

«Работа Мешкова — лютый беспредел». Монолог Леонида Слуцкого о судействе
«Мальорка» — «Реал»: где смотреть матч примеры 14 марта 2022 года онлайн
Спасибо, «Северсталь»! Разин удивил, но дальше идут фавориты
«Рубин» — «Ростов»: Бегич забил в свои ворота
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бенфика» провела предварительные переговоры с Ди Марией

Месси не вернется в «Барселону» из «ПСЖ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости