Неймар пока не делал запрос о трансфере из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассматривает возможность ухода из клуба. Однако он пока не делал запрос о трансфере, сообщает RMC Sport.

Неймар признался родственникам, что его не устраивает сложившаяся сейчас атмосфера в клубе. Также он не понимает, почему его сделали одним из виновников вылета команды из Лиги чемпионов. Но игрок не выражает явного желания уйти.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.