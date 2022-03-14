«Бенфика» провела предварительные переговоры с Ди Марией

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике». Лиссабонский клуб уже связался с 34-летним аргентинцем на предмет возможного перехода, сообщает Record.

Ранее стало известно, что парижский клуб не будет продлевать с вингером истекающий летом контракт.

Ди Мария уже выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год, после чего перешел в «Реал» за 33 миллионов евро. Спустя четыре года хавбек продолжил карьеру в «Манчестер Юнайтед», а еще через год оказался в «ПСЖ». Сумма трансфера игрока в столицу Франции тогда составила 63 миллиона.

В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 25 матчах «ПСЖ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач.