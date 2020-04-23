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Неймар: «Незнание, когда мы сможем играть снова, вызывает беспокойство»

20:00
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что его беспокоит неопределенность с возобновлением сезона. Чемпионат Франции, еврокубки и почти все остальные турниры Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Незнание того, когда мы сможем играть снова, вызывает беспокойство, — написал Неймар на своем сайте. — Скучаю по игре, соревнованиям, атмосфере клуба и товарищам по «ПСЖ».

Уверен, что фанаты хотят видеть всех на поле. Чем раньше, тем лучше. Надеюсь, что решение будет принято как можно скорее.

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