Неймар: «Незнание, когда мы сможем играть снова, вызывает беспокойство»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что его беспокоит неопределенность с возобновлением сезона. Чемпионат Франции, еврокубки и почти все остальные турниры Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Незнание того, когда мы сможем играть снова, вызывает беспокойство, — написал Неймар на своем сайте. — Скучаю по игре, соревнованиям, атмосфере клуба и товарищам по «ПСЖ».

Уверен, что фанаты хотят видеть всех на поле. Чем раньше, тем лучше. Надеюсь, что решение будет принято как можно скорее.