Неймар может быть дисквалифицирован на 7 матчей

Нападающий «ПСЖ» Неймар может получить дисквалификацию на срок от 4 до 7 матчей за свое поведение в матче 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (0:1), сообщает RMC Sport.

В конце встречи произошла потасовка между футболистами, в результате которой несколько игроков получили красные карточки, в том числе и Неймар. После игры бразилец обвинял соперников в расизме.

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции при рассмотрении данного дела будет опираться на регламент Федерации футбола Франции, который предусматривает дисквалификацию до 7 матчей за подобное поведение. Рассмотрение дела состоится в среду.