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Неймар готов сыграть в матче «ПСЖ» с «Марселем»

14:21
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Форвард «ПСЖ» Неймар готов сыграть в матче 24-го тура лиги 1 с «Марселем».

Вчера, 6 февраля, сообщалось, что футболист не присутствовал на утренней тренировке из-за гастроэнтерита. Тем не менее нападающий включен в заявку парижан, значит готов сыграть.

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится сегодня, 7 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени. Парижане занимают 3-е место в турнирной таблице лиги 1.

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