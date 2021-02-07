Неймар готов сыграть в матче «ПСЖ» с «Марселем»
14:21
Форвард «ПСЖ» Неймар готов сыграть в матче 24-го тура лиги 1 с «Марселем».
Вчера, 6 февраля, сообщалось, что футболист не присутствовал на утренней тренировке из-за гастроэнтерита. Тем не менее нападающий включен в заявку парижан, значит готов сыграть.
Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится сегодня, 7 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени. Парижане занимают 3-е место в турнирной таблице лиги 1.
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