7 февраля «Ним» на своем поле сыграет с «Монако» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 17.00 (мск).

«Ним» с 15 баллами располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — четвертая строчка и 45 баллов.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 7 матчей за «Монако», забил один гол и сделал три результативные передачи.

Следить за трансляцией матча «Ним» — «Монако» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Ним» — «Монако»