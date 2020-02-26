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Неймар дисквалифицирован на один матч и пропустит игру с «Дижоном»

26 февраля 2020, 23:59
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Форвард «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции. Такое решение принял дисциплинарный комитет французской лиги.

Футболист был удален в матче с «Бордо» (4:3). При этом бразилец в шестой раз подряд получает удаление в конце февраля. В эти же дни в Рио-де-Жанейро проходит карнавал, а сестра футболиста празднует день рождения. Таким образом, он пропустит матч с «Дижоном» в ближайшую субботу. Ранее он утверждал, что в этот раз не сможет приехать на карнавал.

28-летний игрок в текущем сезоне провел 20 матчей за «ПСЖ» и забил 16 мячей при десяти голевых передачах.

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