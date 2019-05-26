Неоднозначный ответ Тухеля на вопрос о будущем Мбаппе и Неймара в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, который ранее продлил контракт с командой, признался, что привык к слухам о возможных трансферах, сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающие Неймар и Кильян Мбаппе могут покинуть команду.

– Спекуляции вокруг будущего Мбаппе и Неймара? Я привык к этому. Сейчас май, поэтому то, что я сейчас скажу, может стать неправдной уже в июне. Слухи свидетельствуют о том, что у нас качественная и талантливая команда. Хочу, чтобы все игроки остались в клубе, потому что работа еще не закончена, она только началась, – приводит слова Тухеля Sky Sports.

45-летний Тухель возглавляет "ПСЖ" с июля 2018 года. В прошедшем сезоне со своими подопечными стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.

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