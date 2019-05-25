Тухель продлил контракт с "ПСЖ"

Немецкий специалист Томас Тухель продлил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт парижан. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2020-го.

– Очень счастлив и горжусь, что продлил контракт с "ПСЖ". Спасибо президенту и клубу за доверие, которое они оказывают мне и моим помощникам. Я очень тронут поддержкой, которую мне оказывают болельщики. Убежден, что мы будем становиться только лучше, – приводит слова Тухеля пресс-служба "ПСЖ".

45-летний Тухель возглавляет "ПСЖ" с июля 2018 года. В прошедшем сезоне со своими подопечными стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.