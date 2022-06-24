Инопланетный волшебник: одному из лучших футболистов мира Лионелю Месси исполнилось 35 лет

Сегодня, 24 июня, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси празднует свой день рождения. Аргентинцу исполнилось 35 лет.

В прошедшем сезоне 35-летний аргентинец забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Ранее футболист выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании, четырежды — Лигу чемпионов. Шесть раз он становился обладателем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка страны. Трижды он выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В каталонском клубе он провел 19 лет, после чего перешел в «ПСЖ» летом 2021 года.

Месси также является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной Аргентины. Вместе с командой он трижды занимал второе место на Кубке Америки, стал вице-чемпионом мира-2014. Он также шестикратный обладатель «Золотого мяча» и считается одним из лучших игроков в истории футбола.