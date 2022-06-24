Инопланетный волшебник: одному из лучших футболистов мира Лионелю Месси исполнилось 35 лет
Сегодня, 24 июня, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси празднует свой день рождения. Аргентинцу исполнилось 35 лет.
В прошедшем сезоне 35-летний аргентинец забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Ранее футболист выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании, четырежды — Лигу чемпионов. Шесть раз он становился обладателем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка страны. Трижды он выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В каталонском клубе он провел 19 лет, после чего перешел в «ПСЖ» летом 2021 года.
Месси также является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной Аргентины. Вместе с командой он трижды занимал второе место на Кубке Америки, стал вице-чемпионом мира-2014. Он также шестикратный обладатель «Золотого мяча» и считается одним из лучших игроков в истории футбола.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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