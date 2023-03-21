Жиру стал самой популярной знаменитостью у детей во Франции, в тройке — Льорис и Мбаппе

Нападающий «Милана» Оливье Жиру стал самой популярной знаменитостью у детей во Франции, сообщает RMC Sport.

Опрос, по заказу детского издания комиксов Le Journal de Mickey проводила исследовательская компания Ipsos. В нем принимали участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Первая пятерка самых популярных знаменитостей выглядит так:

1. Оливье Жиру (нападающий «Милана»)

2. Уго Льорис (вратарь «Тоттенхэма»)

3. Килиан Мбаппе (нападающий «ПСЖ»)

4. Soprano (рэпер Саид Мрумбаба)

5. Антуан Гризманн (нападающий «Атлетико»)

В список попал и Зинедин Зидан, который является неизменным участником рейтинга начиная с 2003 года. В этот раз тренер занял 12-ю строчку.