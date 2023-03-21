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Сегодня, 15:03

Месси принимает решение о будущем в «ПСЖ», имея на руках проект клуба и кандидатуру тренера на следующий сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси еще не принял решение о своем будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб уже сделал предложение 35-летнему аргентинцу и он сейчас думает, какое решение принять, исходя из проекта «ПСЖ», кандидатуры тренера и других ключевых деталей на следующий сезон, которые ему предоставило руководство.

Месси также связывают с переходом в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и сообщалось, что «Интер» Майами может дать игроку 5 процентов акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне Месси сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: Goal
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Марсель – Монпелье
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Ренн – Ланс
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Лилль – Лорьян
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Анже – Ницца
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2.04 16:00
Брест – Тулуза
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Клермон Фут – Аяччо
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