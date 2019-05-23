"Нант" сменил логотип

"Нант" на официальной странице в Твиттере представил домашнюю форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционных цветах - желтый с зеленым. Кроме того, клуб сменил логотип. Новая эмблема выполнена в минималистичном стиле и представляет собой первую букву названия клуба.

Впервые в новой форме "канарейки" сыграют в заключительном матче этого сезона.

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