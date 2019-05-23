"Нант" сменил логотип

"Нант" на официальной странице в Твиттере представил домашнюю форму на следующий сезон. Экипировка выполнена в традиционных цветах - желтый с зеленым. Кроме того, клуб сменил логотип. Новая эмблема выполнена в минималистичном стиле и представляет собой первую букву названия клуба.
Впервые в новой форме "канарейки" сыграют в заключительном матче этого сезона.
[#L1🇫🇷] OFFICIEL !— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 22 мая 2019 г.
Le FC Nantes dévoile son nouveau logo ! pic.twitter.com/fdv98YCZS0
👕🆕— FC Nantes (@FCNantes) 22 мая 2019 г.
FC Nantes 2019-2020 Home Kit :
👉 https://t.co/PQeWHSw5vy pic.twitter.com/yQjtgt2a78
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