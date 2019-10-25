Стал известен состав «Монако» на матч чемпионата Франции против «Нанта». С первых минут на поле выйдет российский хавбек Александр Головин. Футболист получил красную карточку в игре с «Монпелье» (1:3) и пропустил из-за дисквалификации следующий матч команды против «Ренна» (3:2).

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Лекомте, Жемерсон, Глик, Бадиашиль, Жил, Бакайоко, Адриен, Головин, Желсон, Бен Йеддер, Слимани.

Трансляция матча «Нант» — «Монако»