Гол и передача Николсона принесли «Клермону» победу над «Нантом»

«Клермон» на выезде одержал победу над «Нантом» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Счет на 29-й минуте открыл форвард гостей Шамар Николсон. Ямаец выступает за французский клуб на правах аренды из «Спартака». «Нант» отыгрался благодаря голу Флорана Молле на 47-й минуте.

Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — красную карточку на 73-й минуте получил Бени Траоре.

Победный гол «Клермона» на 89-й минуте забил Джим Аллевина. Голевую передачу ему отдал Николсон.

В параллельных матчах «Брест» дома обыграл «Монпелье» (2:0), а «Тулуза» в гостях в большинстве одержала победу над «Метцем» (1:0).