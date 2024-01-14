Гол и передача Николсона принесли «Клермону» победу над «Нантом»
«Клермон» на выезде одержал победу над «Нантом» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 2:1.
Счет на 29-й минуте открыл форвард гостей Шамар Николсон. Ямаец выступает за французский клуб на правах аренды из «Спартака». «Нант» отыгрался благодаря голу Флорана Молле на 47-й минуте.
Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве — красную карточку на 73-й минуте получил Бени Траоре.
Победный гол «Клермона» на 89-й минуте забил Джим Аллевина. Голевую передачу ему отдал Николсон.
В параллельных матчах «Брест» дома обыграл «Монпелье» (2:0), а «Тулуза» в гостях в большинстве одержала победу над «Метцем» (1:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Брест
|18
|10
|4
|4
|27-15
|34
|
4
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
5
|Лилль
|18
|8
|7
|3
|24-14
|31
|
6
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
7
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
8
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|18
|5
|7
|6
|25-22
|22
|
11
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
12
|Монпелье
|18
|4
|7
|7
|19-23
|19
|
13
|Нант
|18
|5
|3
|10
|20-30
|18
|
14
|Тулуза
|18
|3
|8
|7
|16-23
|17
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
17
|Клермон Фут
|18
|3
|5
|10
|13-27
|14
|
18
|Лорьян
|18
|2
|6
|10
|21-38
|12
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|1 : 1
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|1 : 3
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|2 : 0
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|3 : 0
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|2 : 0
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|0 : 1
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|1 : 2
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|16
|1
|6