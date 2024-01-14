Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч с «Лионом»
Стали известны стартовые составы на матч между «Гавром» и «Лионом» в 18-м туре французской лиги 1.
Игра пройдет в Гавре. Начало — в 19.05 по московскому времени.
Российский полузащитник Далер Кузяев выйдет в стартовом составе хозяев поля.
«Гавр»: Десма, Льорис, Юте, Него, Опери, Санганте, Таргалин, Кехта, Кузяев, Сабби, Казимир.
«Лион»: Лопеш, Тальяфико, О'Брайен, Мата, Чалета-Цар, Какре, Толиссо, Мейтленд-Найлз, Ляказетт, Шерки, Морейра.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
4
|Лилль
|18
|8
|7
|3
|24-14
|31
|
5
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
6
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
7
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
8
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|18
|5
|7
|6
|25-22
|22
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|18
|2
|6
|10
|21-38
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|1 : 1
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|1 : 3
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|2 : 0
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|3 : 0
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|16
|1
|6
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