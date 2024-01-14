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Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч с «Лионом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Гавром» и «Лионом» в 18-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет в Гавре. Начало — в 19.05 по московскому времени.

Российский полузащитник Далер Кузяев выйдет в стартовом составе хозяев поля.

«Гавр»: Десма, Льорис, Юте, Него, Опери, Санганте, Таргалин, Кехта, Кузяев, Сабби, Казимир.

«Лион»: Лопеш, Тальяфико, О'Брайен, Мата, Чалета-Цар, Какре, Толиссо, Мейтленд-Найлз, Ляказетт, Шерки, Морейра.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 19:05. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лион

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
4
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
5
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 3 : 0
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
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