Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч с «Лионом»

Стали известны стартовые составы на матч между «Гавром» и «Лионом» в 18-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет в Гавре. Начало — в 19.05 по московскому времени.

Российский полузащитник Далер Кузяев выйдет в стартовом составе хозяев поля.

«Гавр»: Десма, Льорис, Юте, Него, Опери, Санганте, Таргалин, Кехта, Кузяев, Сабби, Казимир.

«Лион»: Лопеш, Тальяфико, О'Брайен, Мата, Чалета-Цар, Какре, Толиссо, Мейтленд-Найлз, Ляказетт, Шерки, Морейра.