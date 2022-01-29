«Нант» вышел в 1/4 финала Кубка Франции

«Нант» переиграл «Брест» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 2:0. Это была первая игра данной стадии турнира.

Дублем в составе победителей отметился вингер Людовик Блас. Он забил по голу в каждом из таймов.

Соперник «Нанта» по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая состоится после завершения остальных матчей.